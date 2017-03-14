Поэтесса Анна Пикуль попалась с наркотиками и спела гимн России

Свердловские силовики совместно с представителями фонда «Город без наркотиков» накануне, 9 марта, задержали уральскую поэтессу Анну Пикуль, торговавшую наркотиками через Интернет, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе фонда.

Возбуждено уголовное дело. Поэтесса, настоящее имя которой — Оксана Порваткина (Пикуль — творческий псевдоним), была поймана при контрольной закупке наркотика мефедрон стоимостью 1 тысяча рублей. Кроме того, при ней был обнаружен 0,46 грамма другого синтетического наркотика.

По словам фондовцев, при задержании поэтесса пыталась напугать оперативников своим знакомством с федеральным премьером Дмитрием Медведевым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Якобы в Москве Анну уже задерживали сотрудники ФСБ, но были вынуждены отпустить. В конце концов поэтесса принялась читать стихи собственного сочинения и спела гимн России. Стоит также отметить, что стихи Анны Пикуль можно почитать в Интернете: у нее есть свои странички на нескольких поэтических порталах, а также свой сайт.

Напомним, что это уже не первый за последнее время случай, когда на торговле наркотиками попадаются «творческие» личности. Так, неделю назад в Екатеринбурге была задержана фотомодель Анастасия Овечкина. Занимающаяся фасовкой и распространением синтетики.