Челябинская городская свалка горела два раза за сутки

«Первое сообщение о возгорании поступило накануне в районе 24 часов. Пожар потушили. Сегодня утром, 14 марта, свалка загорелась опять. На место были направлены три автоцистерны и наши сотрудники. Причины возгораний устанавливаем», — рассказали корреспонденту «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорания на городской свалке происходят не в первый раз. Основной причиной называют деятельность бездомных.