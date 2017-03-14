В Уфе горит заброшенный дебаркадер

Корреспондент «Вестей» выехал на место ЧП. Подробности происшествия выясняются.

Пользователи соцсетей сообщают, что еще пару лет назад здесь располагалось кафе. Это было очень красивое место: близость реки Белой, живописные виды, спокойствие и тишина. Но в последнее время место находилось в заброшенном состоянии.