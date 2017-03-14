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12:12 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе горит заброшенный дебаркадер

В Уфе горит заброшенный дебаркадер. ЧП произошло в микрорайоне Затон. Фотографии с места происшествия публикуют пользователи социальной сети «Вконтакте» в сообществе «БашДТП».

Корреспондент «Вестей» выехал на место ЧП. Подробности происшествия выясняются.

Пользователи соцсетей сообщают, что еще пару лет назад здесь располагалось кафе. Это было очень красивое место: близость реки Белой, живописные виды, спокойствие и тишина. Но в последнее время место находилось в заброшенном состоянии.

Уфимцы даже надеялись, что возможно, в будущем нашлись бы спонсоры, желающие восстановить эту удивительную постройку.

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