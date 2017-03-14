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12:14 (мск), источник: Новая Кубань

Депутат кубанского села погасил долг своего ООО за счет бюджетных средств

Краснодар. 14 мар. — Новая Кубань. Чиновник и по совместительству бизнесмен стал фигурантом уголовного дела.

Его подозревают в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Депутат Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района являлся директором МКУ «Административно-хозяйственный центр «Воронежский», а также выступал учредителем и руководил ООО «Дионис». У компании накопился приличный долг за электроэнергию. Мужчина сфальсифицировал акт приема-передачи показаний счетчиков.

Подчиненная, являющаяся бухгалтером МКУ, произвела оплату.

В итоге 621 тыс. рублей долга ООО «Дионис» была погашена из бюджета Воронежского сельского поселения.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.

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