Депутат кубанского села погасил долг своего ООО за счет бюджетных средств

Его подозревают в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Депутат Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района являлся директором МКУ «Административно-хозяйственный центр «Воронежский», а также выступал учредителем и руководил ООО «Дионис». У компании накопился приличный долг за электроэнергию. Мужчина сфальсифицировал акт приема-передачи показаний счетчиков.

Подчиненная, являющаяся бухгалтером МКУ, произвела оплату.

В итоге 621 тыс. рублей долга ООО «Дионис» была погашена из бюджета Воронежского сельского поселения.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.