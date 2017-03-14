Депутат кубанского села погасил долг своего ООО за счет бюджетных средств
Краснодар. 14 мар. — Новая Кубань. Чиновник и по совместительству бизнесмен стал фигурантом уголовного дела.
Краснодар. 14 мар. — Новая Кубань. Чиновник и по совместительству бизнесмен стал фигурантом уголовного дела.
Его подозревают в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ).
Депутат Воронежского сельского поселения
Подчиненная, являющаяся бухгалтером МКУ, произвела оплату.
В итоге 621 тыс. рублей долга ООО «Дионис» была погашена из бюджета Воронежского сельского поселения.
По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.