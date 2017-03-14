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12:31 (мск), источник: Sputnik.by

Умерла четвертая пострадавшая от взрыва на Скидельском комбинате

Еще одна пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате скончалась в Гродно; врачи продолжают бороться за жизнь последней пострадавшей при взрыве, которая находится в Минской БСМП.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Скончалась четвертая пострадавшая в результате взрыва на Скидельском сахарном комбинате, сообщает TUT.by со ссылкой на источник на предприятии.

ЧП на сахарном комбинате в Скиделе произошло около часа ночи 25 февраля. В результате вспышки пылевоздушной смеси серьезные травмы получили пять сотрудниц предприятия. Троих женщин буквально сразу доставили в Минск в БСМП, две остались в Гродно. Состояние всех пациенток оценивалось как тяжелое, они были введены в состояние медикаментозной комы.

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Первая смерть произошла в Гродненской БСМП в ночь на 4 марта — скончалась 44-летняя работница комбината. Затем, 10 марта, минские врачи сообщили, что умерла вторая пострадавшая. Третья женщина скончалась в минувшую субботу, 11 марта. Она также проходила лечение в столичной БСМП.

Медики делают все необходимое, чтобы сохранить жизнь последней пострадавшей. Следователи возбудили уголовное дело по факту служебной халатности. Они уже допросили руководителей и работников предприятия, изъяли документы по охране труда и технике безопасности, технологическую документацию по цеху, где был взрыв. К расследованию привлечены польские специалисты, имеющие опыт обслуживания оборудования установленного на предприятии.

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