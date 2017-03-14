В Минске мошенник пытался завладеть деньгами пожилых людей и детей

Как рассказала начальник службы милиции «102» Наталья Курявцева, в одном из случаев звонок поступил ребенку 8 лет. Звонивший представился сотрудником милиции, сказал, что отец ребенка избил мужчину, которому теперь на лечение нужны деньги. После этого звонка у окна дома, где проживает ребенок, стоял парень и ждал, пока тот сбросит ему деньги. Однако домой вовремя вернулась мама, ожидаемых денег злоумышленник не дождался и убежал. Узнав о произошедшем, женщина обратилась в милицию.

В Минске 13 марта операторами службы «102» ГУВД Мингорисполкома были зафиксированы случаи завладения денег мошенническим путем человеком, который, представляясь сотрудником ГАИ или следователем, звонил минчанам и сообщал, что у их родственников возникли проблемы, для благоприятного решения которых ему необходимо передать определенную сумму денег.

В другом случае пострадала пожилая женщина. Ей позвонил якобы сотрудник милиции, и сказал, что ее внук попал в ДТП. Для положительного решения вопроса нужны деньги, за которыми обещали подъехать домой. К счастью, и в этот раз план злоумышленника провалился — его спугнул внук, который вернулся вовремя домой. Узнав от бабушки о звонке неизвестного человека, парень сообщил в милицию.

Для следующей своей жертвы, тоже пожилой женщины, злоумышленник придумал, что ее внука сбила машина. Решение вопроса стоит тысячу белорусских рублей. За деньгами приехали прямо домой. Еще один подобный факт произошел с женщиной, проживающей по проспекту Независимости. Ей позвонил якобы следователь из Санкт-Петербурга, который сообщил о некоторых проблемах у внука. Чтобы помочь своему родственнику, бабушка передала злоумышленнику $10 тыс.

Милиция призывает граждан не доверять подобным сообщениям, а сразу проверять информацию у своих родных, знакомых. «Звонки поступали пожилым людям и детям — самой доверчивой категории граждан. Если вам позвонил неизвестный человек и под разными сомнительными предлогами просит денег, сообщайте сразу об этом в милицию. Предупредите пожилых родителей и детей, чтобы они не доверяли незнакомым людям, не вступали с ними в диалог, какими бы убедительными те ни были», — сказала Наталья Курявцева.