Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
10 спорных вопросов о кофе
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
10 спорных вопросов о кофе
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
12:20 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске мошенник пытался завладеть деньгами пожилых людей и детей

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный в Минске мошенническим путем пытался завладеть деньгами пожилых людей и детей, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

В Минске 13 марта операторами службы «102» ГУВД Мингорисполкома были зафиксированы случаи завладения денег мошенническим путем человеком, который, представляясь сотрудником ГАИ или следователем, звонил минчанам и сообщал, что у их родственников возникли проблемы, для благоприятного решения которых ему необходимо передать определенную сумму денег.

Как рассказала начальник службы милиции «102» Наталья Курявцева, в одном из случаев звонок поступил ребенку 8 лет. Звонивший представился сотрудником милиции, сказал, что отец ребенка избил мужчину, которому теперь на лечение нужны деньги. После этого звонка у окна дома, где проживает ребенок, стоял парень и ждал, пока тот сбросит ему деньги. Однако домой вовремя вернулась мама, ожидаемых денег злоумышленник не дождался и убежал. Узнав о произошедшем, женщина обратилась в милицию.

Читайте также
Ромео из Дрибинского района угнал трактор, чтобы съездить к любимой

В другом случае пострадала пожилая женщина. Ей позвонил якобы сотрудник милиции, и сказал, что ее внук попал в ДТП. Для положительного решения вопроса нужны деньги, за которыми обещали подъехать домой. К счастью, и в этот раз план злоумышленника провалился — его спугнул внук, который вернулся вовремя домой. Узнав от бабушки о звонке неизвестного человека, парень сообщил в милицию.

Для следующей своей жертвы, тоже пожилой женщины, злоумышленник придумал, что ее внука сбила машина. Решение вопроса стоит тысячу белорусских рублей. За деньгами приехали прямо домой. Еще один подобный факт произошел с женщиной, проживающей по проспекту Независимости. Ей позвонил якобы следователь из Санкт-Петербурга, который сообщил о некоторых проблемах у внука. Чтобы помочь своему родственнику, бабушка передала злоумышленнику $10 тыс.

Милиция призывает граждан не доверять подобным сообщениям, а сразу проверять информацию у своих родных, знакомых. «Звонки поступали пожилым людям и детям — самой доверчивой категории граждан. Если вам позвонил неизвестный человек и под разными сомнительными предлогами просит денег, сообщайте сразу об этом в милицию. Предупредите пожилых родителей и детей, чтобы они не доверяли незнакомым людям, не вступали с ними в диалог, какими бы убедительными те ни были», — сказала Наталья Курявцева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
CNN показал фильм о Владимире Путине
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Путин наградил Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Запуск ракеты Falcon 9 отложен из-за погодных условий
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Автомобили с рекордными пробегами (видео) Все водители соревнуются друг с другом пробегами машин. 50, 100 или 200 тысяч? Не смешите нас! В мире есть настоящие рекордсмены
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь