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12:10 (мск), источник: АиФ Иркутск

Подросток, найденный без сознания на крыше в Иркутске, был пьян

Выпивших школьников поставят на учет полиции.

12-летний подросток, найденный в бессознательном состоянии на крыше в Иркутске 13 марта, был пьян. Школьника доставили в больницу.

Оказалось, что за несколько часов до происшествия трое подростков выпили спиртное, принесенное одни из дома. Вскоре двое несовершеннолетних почувствовали себя плохо. Одному мальчику из-за алкогольного отравления потребовалась госпитализация.

Как прокомментировали «АиФ-Иркутск» в пресс-службе регионального МВД, правоохранители оперативно установили всех участников инцидента, которые в ближайшее время будут поставлены на профилактические учеты в полиции. Один из них уже на таком учете состоял. Родителей несовершеннолетних привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и нахождение в состоянии опьянения подростков (ст. 5.35 и 20.22 КоАП РФ).

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