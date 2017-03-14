Подросток, найденный без сознания на крыше в Иркутске, был пьян
Выпивших школьников поставят на учет полиции.
Выпивших школьников поставят на учет полиции.
12-летний подросток, найденный в бессознательном состоянии на крыше в Иркутске 13 марта, был пьян. Школьника доставили в больницу.
Оказалось, что за несколько часов до происшествия трое подростков выпили спиртное, принесенное одни из дома. Вскоре двое несовершеннолетних почувствовали себя плохо. Одному мальчику
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