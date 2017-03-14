В Башкирии изъяли 30 тонн нелегального алкоголя
В Башкирии пресечена деятельность группы, подозреваемой в сбыте крупных партий поддельного алкоголя.
В Башкирии пресечена деятельность группы, подозреваемой в сбыте крупных партий поддельного алкоголя.
Полиция совместно с Управлением ФСБ РБ выявила целую сеть складских помещений по Уфе и Благовещенску, где хранились контрафактные водка и коньяк.
— На территории гаражных кооперативов,
Образцы изъятой алкогольной продукции направлены для исследования в