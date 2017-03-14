В Башкирии изъяли 30 тонн нелегального алкоголя

Полиция совместно с Управлением ФСБ РБ выявила целую сеть складских помещений по Уфе и Благовещенску, где хранились контрафактные водка и коньяк.

— На территории гаражных кооперативов, оптово-розничных баз и в большегрузных машинах обнаружено и изъято свыше 30 тонн алкогольной продукции различных наименований в стеклянных бутылках и пластиковых баллонах. По предварительным данным, вся изъятая продукция поставлялась для реализации мелким и средним оптом в продовольственные магазины и рестораны, — прокомментировал руководитель пресс-службы МВД РБ Максим Родионов.