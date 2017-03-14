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12:16 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии изъяли 30 тонн нелегального алкоголя

В Башкирии пресечена деятельность группы, подозреваемой в сбыте крупных партий поддельного алкоголя.

Полиция совместно с Управлением ФСБ РБ выявила целую сеть складских помещений по Уфе и Благовещенску, где хранились контрафактные водка и коньяк.

— На территории гаражных кооперативов, оптово-розничных баз и в большегрузных машинах обнаружено и изъято свыше 30 тонн алкогольной продукции различных наименований в стеклянных бутылках и пластиковых баллонах. По предварительным данным, вся изъятая продукция поставлялась для реализации мелким и средним оптом в продовольственные магазины и рестораны, — прокомментировал руководитель пресс-службы МВД РБ Максим Родионов.

Образцы изъятой алкогольной продукции направлены для исследования в экспертно-криминалистический центр МВД РБ. Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки и места производства суррогата. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве, приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенных организованной группой лиц и в особо крупном размере.

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