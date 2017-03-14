За организацию свалки в Шушарах петербуржца оштрафовали на 100 тысяч
Пушкинский районный суд оштрафовал мужчину, который на земельном участке в пригороде Петербурга организовал свалку опасных отходов.
Пушкинский районный суд оштрафовал мужчину, который на земельном участке в пригороде Петербурга организовал свалку опасных отходов.
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Экологи зафиксировали загрязнение почвы, опасное для здоровья человека и окружающей среды.
Две недели назад городская прокуратура рапортовала, что за последние три года на территории города