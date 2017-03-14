За организацию свалки в Шушарах петербуржца оштрафовали на 100 тысяч

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 14 марта, 33-летнего местного жителя обвинили в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, после того как в июне 2016 года был обнаружен склад этих веществ на его земельном участке. В Бадаевском отделении в поселке Шушары Пушкинского района на площадь в 11 530 квадратных метров, открытую для ветра, дождя и снега, свозили строительный мусор.

Экологи зафиксировали загрязнение почвы, опасное для здоровья человека и окружающей среды.