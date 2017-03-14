Правоохранители выявили в 2016 году более 200 преступлений в сфере госзакупок

Источник: БЕЛТА

«Первоочередная задача БЭП — пресечение противоправных деяний, наносящих существенный вред экономическим интересам государства и связанных с расходованием бюджетных средств. Особое внимание в этой связи уделяется сфере государственных закупок. Если в 2014 году преступлений в сфере госзакупок было зафиксировано 40, то в 2016-м выявлено уже 213 фактов», — отметил Эдуард Никитин и добавил, что с 2014 года правоохранители набрали значительный опыт в борьбе с преступлениями в сфере госзакупок, что и позволило гораздо эффективнее их выявлять.

Общая тенденция такова, что уровень преступности в Беларуси снижается, в то время как доля экономических преступлений растет. При этом если доля экономических преступлений составляет 8% от общей преступности, ущерб государству от них — 63%.