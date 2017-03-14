Правоохранители выявили в 2016 году более 200 преступлений в сфере госзакупок
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители в 2016 году выявили 213 преступлений в сфере государственных закупок. Об этом сообщил сегодня в
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители в 2016 году выявили 213 преступлений в сфере государственных закупок. Об этом сообщил сегодня в
«Первоочередная задача БЭП — пресечение противоправных деяний, наносящих существенный вред экономическим интересам государства и связанных с расходованием бюджетных средств. Особое внимание в этой связи уделяется сфере государственных закупок. Если в 2014 году преступлений в сфере госзакупок было зафиксировано 40, то в 2016-м выявлено уже 213 фактов», — отметил Эдуард Никитин и добавил, что с 2014 года правоохранители набрали значительный опыт в борьбе с преступлениями в сфере госзакупок, что и позволило гораздо эффективнее их выявлять.
Всего же в 2016 году зафиксировано 1382 экономических преступления, каждое четвертое связано с посягательством на государственную собственность, сказал Эдуард Никитин. По видам преступлений на первое место выходит взяточничество, составляя 20% от числа всех правонарушений, затем идет мошенничество и должностной подлог.