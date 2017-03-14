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12:27 (мск), источник: БЕЛТА

Правоохранители выявили в 2016 году более 200 преступлений в сфере госзакупок

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители в 2016 году выявили 213 преступлений в сфере государственных закупок. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Министерства внутренних дел полковник милиции Эдуард Никитин.

Источник: БЕЛТА

«Первоочередная задача БЭП — пресечение противоправных деяний, наносящих существенный вред экономическим интересам государства и связанных с расходованием бюджетных средств. Особое внимание в этой связи уделяется сфере государственных закупок. Если в 2014 году преступлений в сфере госзакупок было зафиксировано 40, то в 2016-м выявлено уже 213 фактов», — отметил Эдуард Никитин и добавил, что с 2014 года правоохранители набрали значительный опыт в борьбе с преступлениями в сфере госзакупок, что и позволило гораздо эффективнее их выявлять.

Общая тенденция такова, что уровень преступности в Беларуси снижается, в то время как доля экономических преступлений растет. При этом если доля экономических преступлений составляет 8% от общей преступности, ущерб государству от них — 63%.

Всего же в 2016 году зафиксировано 1382 экономических преступления, каждое четвертое связано с посягательством на государственную собственность, сказал Эдуард Никитин. По видам преступлений на первое место выходит взяточничество, составляя 20% от числа всех правонарушений, затем идет мошенничество и должностной подлог.

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