В Омске студентку колледжа подозревают в экстремизме

Студентку омского колледжа подозревают в экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Следствие предполагает, что 19-летняя девушка на своей странице в соцсети публиковала фотографии и тексты экстремистского характера. Следователям она пояснила, что делала это для того, чтобы привлечь к своей странице внимание других пользователей.

Следствие продолжается.