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13:32 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске студентку колледжа подозревают в экстремизме

Фотографии и изображения публиковались на личной странице девушки в соцсети.

Студентку омского колледжа подозревают в экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Следствие предполагает, что 19-летняя девушка на своей странице в соцсети публиковала фотографии и тексты экстремистского характера. Следователям она пояснила, что делала это для того, чтобы привлечь к своей странице внимание других пользователей.

Следствие продолжается.

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