В Омске студентку колледжа подозревают в экстремизме
Фотографии и изображения публиковались на личной странице девушки в соцсети.
Фотографии и изображения публиковались на личной странице девушки в соцсети.
Студентку омского колледжа подозревают в экстремизме. Об этом сообщает
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Следствие предполагает, что 19-летняя девушка на своей странице в соцсети публиковала фотографии и тексты экстремистского характера. Следователям она пояснила, что делала это для того, чтобы привлечь к своей странице внимание других пользователей.
Следствие продолжается.