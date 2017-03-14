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13:32 (мск), источник: Новый Калининград

Александра Ковальского допросили по делу об организации покушения на Рудникова

Глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский был допрошен по делу о покушении на убийство депутата облдумы Игоря Рудникова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Источник: Новый Калининград

Сити-менеджер был допрошен в качестве свидетеля, отметили в ведомстве. «В ходе предварительного следствия достаточных данных свидетельствующих о причастности Александра Ковальского к организации покушения на убийство Рудникова не установлено», — рассказала официальный представитель СК по Калининградской области Наталья Гацко.

По ее словам, именно в связи с этим уголовное дело в отношении второго исполнителя было выделено в отдельное производство.

Игорь Рудников связывает нападение на него в марте 2016 года с критической позицией по строительству так называемого «стакана» — апарт-отеля на побережье Светлогорска. В интервью «Новому Калининграду.Ru» он назвал имя предполагаемого заказчика убийства.

Суд над одним из участником покушения — 35-летним экс-сотрудником МВД Алексеем Кашириным — начался в понедельник в Центральном районном суде Калининграда. Каширин своей вины не признает.

В ходе первого судебного заседания Рудников потребовал отстранить главу администрации Светлогорского района Александра Ковальского от исполнения служебных обязанностей. Суд приобщил его заявление к материалам уголовного дела.

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