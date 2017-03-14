На Московском проспекте в Калининграде «Форд» сбил 31-летнего пешехода-нарушителя
В Калининграде в аварии пострадал 31-летний мужчина.
В Калининграде в аварии пострадал 31-летний мужчина.
ДТП произошло в понедельник, 13 марта, в 21:40. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На перекрёстке Московского проспекта с улицей Фрунзе «Форд» сбил мужчину на пешеходном переходе. По данным полиции, пострадавший пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.