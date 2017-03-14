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12:33 (мск), источник: РБК - Украина

В Киеве конфликт на улице перерос в стрельбу, есть пострадавший

В Киеве в результате стрельбы на Печерске в ходе конфликта между двумя группами молодых людей огнестрельное ранение получил мужчина. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что инцидент произошел поздно вечером на бульваре Дружбы народов.

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«Сначала на улице возник словесный конфликт между двумя компаниями молодых людей, который сразу перерос в потасовку. А уже потом один из них достал предмет, похожий на пистолет, и начал хаотично стрелять. Злоумышленник сделал несколько выстрелов, в результате чего одна пуля попала в потерпевшего, еще две — в двери кафе и автомобиль, который стоял неподалеку», — говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавший получил огнестрельное ранение, его госпитализировали и провели операцию. На месте происшествия изъяли 8 гильз, а в мусорном баке — пистолет и магазин к нему. Открыто дело по статье «хулиганство».

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