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13:28 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане будут судить мужчину за хищение 67 автобусов

КАЗАНЬ, 14 мар — РИА Новости, Ирина Дурницына. МВД по Татарстану завершило расследование уголовного дела о хищении у одной из организаций республики 67 автобусов на 32,6 миллиона рублей, сообщает МВД.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2016 года по заявлению учредителя организации, продававшей билеты на междугородные рейсы на автовокзале Набережных Челнов.

«В ходе следствия установлено, что директор фирмы, 48-летний житель автограда, без одобрения учредителя вывел из активов организации 67 пассажирских автобусов. Будучи также владельцем фирмы, осуществляющей транспортные услуги в виде пассажирских перевозок, он в феврале 2014 года оформил договор купли-продажи», — говорится в сообщении.

По версии следствия, согласно договору организация, где обвиняемый занимал пост директора, якобы, продала автобусы рыночной стоимостью в 32,62 миллиона рублей его собственной фирме всего за 7,5 миллиона рублей. Однако, как установило следствие, и эта сумма так и не поступила на счет фирмы-продавца. «Обвиняемый переоформил автотехнику на собственную фирму, после чего перепродал ее третьим лицам», — отмечает МВД.

В ходе расследования причиненный ущерб был возмещен полностью: 56 автобусов, находившихся в эксплуатации в нескольких районах Татарстана, возвращены законному владельцу; на остальные 11 машин, проданных за пределы республики, наложен арест. Также для возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: три земельных участка и два жилых дома общей стоимостью 13,8 миллиона рублей.

Уголовное дело передано в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

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