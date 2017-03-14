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16:19 (мск), источник: РИАЦ

Полицейские вернули волгоградке похищенную у нее машину

Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в краже автомашины у жительницы Советского района.

Источник: РИАЦ

Женщина обратилась в правоохранительные органы 12 марта. По ее словам, неизвестный похитил принадлежащую ей автомашину «ВАЗ-21074», стоявшую возле дома. Автомобиль не был оборудован сигнализацией, и злоумышленники проникли в салон просто взломав замок.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы и инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в краже. Им оказался 20-летний неработающий, ранее судимый за кражу житель Центрального района г. Волгограда. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что похитил автомашину чтобы покататься, а потом продать ее за запчасти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, автомашина в технически исправном состоянии возвращена владелице, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ — «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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