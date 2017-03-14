Полицейские вернули волгоградке похищенную у нее машину
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в краже автомашины у жительницы Советского района.
Полицейские Волгограда задержали подозреваемого в краже автомашины у жительницы Советского района.
Женщина обратилась в правоохранительные органы 12 марта. По ее словам, неизвестный похитил принадлежащую ей автомашину «ВАЗ-21074», стоявшую возле дома. Автомобиль не был оборудован сигнализацией, и злоумышленники проникли в салон просто взломав замок.
В результате проведенных
Как сообщили в