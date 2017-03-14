Полицейские вернули волгоградке похищенную у нее машину

Женщина обратилась в правоохранительные органы 12 марта. По ее словам, неизвестный похитил принадлежащую ей автомашину «ВАЗ-21074», стоявшую возле дома. Автомобиль не был оборудован сигнализацией, и злоумышленники проникли в салон просто взломав замок.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы и инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в краже. Им оказался 20-летний неработающий, ранее судимый за кражу житель Центрального района г. Волгограда. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что похитил автомашину чтобы покататься, а потом продать ее за запчасти.