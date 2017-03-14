В Воронеже предприниматель незаконно вернул 30 млн рублей налогов
Деньги он «отмыл» через
Деньги он «отмыл» через
Воронежские полицейские обнаружили, что директор местной фирмы легализовал крупную сумму денег.
По данным МВД, 57-летний директор организации разработал хитрую схему по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость. Он включил ложные данные по взаимоотношениям с другой фирмой в 2013 году. Руководитель завысил на 30,19 млн рублей сумму НДС, положенную к возмещению.
Потом эти деньги директор решил легализовать. С помощью
«В день поступления денег на расчетный счет организации предприниматель перечислил их в банк в счет погашения ссудной задолженности по кредиту от 2011 года, по которому он является поручителем», — рассказали в
В отношении мужчины возбудили дело за «отмывание» денег (ч.4, ст. 174.1 УК РФ). Ему грозит до 7 лет колонии.