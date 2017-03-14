В Воронеже предприниматель незаконно вернул 30 млн рублей налогов

Воронежские полицейские обнаружили, что директор местной фирмы легализовал крупную сумму денег.

По данным МВД, 57-летний директор организации разработал хитрую схему по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость. Он включил ложные данные по взаимоотношениям с другой фирмой в 2013 году. Руководитель завысил на 30,19 млн рублей сумму НДС, положенную к возмещению.

Потом эти деньги директор решил легализовать. С помощью фирм-однодневок он перевел деньги по фиктивным договорам. Одной своей компании он перевел 16,8 млн рублей. Оттуда 6,8 млн рублей поступили в другую организацию под видом оплаты за комплектующие.

«В день поступления денег на расчетный счет организации предприниматель перечислил их в банк в счет погашения ссудной задолженности по кредиту от 2011 года, по которому он является поручителем», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В отношении мужчины возбудили дело за «отмывание» денег (ч.4, ст. 174.1 УК РФ). Ему грозит до 7 лет колонии.