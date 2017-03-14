Челябинец умер после 11 дней комы

Родные погибшего 26-летнего челябинца винят в трагедии медиков. По их словам, мужчине была оказана некачественная медицинская помощь: инсульт медики приняли за приступ от употребления наркотиков. На сайте change.org мама погибшего Ильи Перепелкина создала петицию с призывом привлечь виновных к ответственности за смерть сына, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По словам Ирины Перепелкиной, Илья ехал на автомобиле вечером 16 февраля по улице Мира. Внезапно парню стало плохо. Он успел включить «аварийку» и выпал из машины. К нему на помощь бросился незнакомец, вызвал скорую и с телефона Ильи позвонил его жене. Прибывшие на место медики сразу сделали вывод о том, что парень находится под воздействием наркотиков, и вели себя неуважительно. Родные убеждали, что Илья не употребляет наркотики, а в последнее время жаловался на головные боли и гипертонию. Однако в Областной клинической больнице № 3 Челябинска, в отделе токсикологии, куда доставили парня, приняли решение о том, что его нужно «откачивать» от наркотиков. Что на самом деле всю ночь делали с пациентом — родные не знают, однако только утром медики провели томографию мозга, потеряв драгоценное время. Результат выявил инсульт, а анализ крови был чистым — без токсинов.