Экс-главу омского АЖС обвинили в растрате при строительстве домов на Московке-2

В период с 2013 по 2015 год АЖС по договору стройподряда перечислило компании ООО «Спецэлектромонтаж» более 156 млн рублей, которые предполагалось истратить на строительство многоквартирного дома в жилом комплексе «Московка-2». В результате работы были произведены не полностью — не было выполнено работ более чем на 18,6 млн рублей, из-за чего дом не был введен в эксплуатацию. При этом часть вышеназванных средств принадлежала 99 дольщиков, которые вложились в строительство жилья.

Свою вину в вышеназванных преступлениях Андрей Котов не признал, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

По факту срыва сроков строительства, отсутствия контроля за качеством и подрядчиком, затягивание процесса размещения тендера на работы по усилению строительных конструкций руководитель АЖС ранее получал прокурорские представления. Кроме того, внушения прокуратуры получал и гендиректор «Спецэлектромонтажа» за предоставление ложных сведений о выполненных работах, завышении их объема и неправомерному получению денег. Сейчас стройфирма проходит процедуру банкротства, а власти ищут нового подрядчика для завершения строительства.

Напомним, ранее облпрокуратура вносила представление и правительству Омской области, поставив вопрос о целесообразности ликвидации Агентства жилищного строительства до завершения строительства дома № 8 по улице Мишина. По факту волокиты при внесении изменений в проектную документацию в сентябре и октябре прокурорские представления вносились в Агентство жилищного строительства, фонд «Жилище» и региональный минстрой. Кроме того, еще в 2015 году сотрудники АЖС неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности за нарушение сроков строительства.