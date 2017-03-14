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13:25 (мск), источник: СуперОмск

Экс-главу омского АЖС обвинили в растрате при строительстве домов на Московке-2

В Первомайский райсуд направили дело в отношении экс-директора Агентства жилищного строительства Омской области Андрея Котова, которого обвиняют в растрате в особо крупном размере и превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

В период с 2013 по 2015 год АЖС по договору стройподряда перечислило компании ООО «Спецэлектромонтаж» более 156 млн рублей, которые предполагалось истратить на строительство многоквартирного дома в жилом комплексе «Московка-2». В результате работы были произведены не полностью — не было выполнено работ более чем на 18,6 млн рублей, из-за чего дом не был введен в эксплуатацию. При этом часть вышеназванных средств принадлежала 99 дольщиков, которые вложились в строительство жилья.

Свою вину в вышеназванных преступлениях Андрей Котов не признал, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

По факту срыва сроков строительства, отсутствия контроля за качеством и подрядчиком, затягивание процесса размещения тендера на работы по усилению строительных конструкций руководитель АЖС ранее получал прокурорские представления. Кроме того, внушения прокуратуры получал и гендиректор «Спецэлектромонтажа» за предоставление ложных сведений о выполненных работах, завышении их объема и неправомерному получению денег. Сейчас стройфирма проходит процедуру банкротства, а власти ищут нового подрядчика для завершения строительства.

Напомним, ранее облпрокуратура вносила представление и правительству Омской области, поставив вопрос о целесообразности ликвидации Агентства жилищного строительства до завершения строительства дома № 8 по улице Мишина. По факту волокиты при внесении изменений в проектную документацию в сентябре и октябре прокурорские представления вносились в Агентство жилищного строительства, фонд «Жилище» и региональный минстрой. Кроме того, еще в 2015 году сотрудники АЖС неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности за нарушение сроков строительства.

В начале октября же дольщики долгостроя на Мишина провели пикет у облправительства. После этого АЖС заявило, что проектно-сметная документация с изменениями уже была передана на утверждение в Госстройнадзор, после чего должна быть выполнена строительная экспертиза. Новый срок окончания строительства был установлен на второй квартал 2017 года. Квартиры дольщикам обещают передать к 1 июля 2017 года.

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