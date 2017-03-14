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13:25 (мск), источник: БЕЛТА

Экс-замначальника ГАИ в Витебске приговорили к 6 годам колонии за коррупцию

14 марта, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Бывший заместитель начальника управления ГАИ УВД Витебского облисполкома приговорен к 6 годам колонии за неоднократное получение взяток и превышение служебных полномочий, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник председателя суда Первомайского района Витебска Анна Тельпукова.

Источник: AP 2017

Мужчину задержали в январе 2016 года по подозрению во взяточничестве, а также том, что он по договоренности освобождал людей от привлечения к административной ответственности. Следствие длилось 10 месяцев, судебное разбирательство заняло еще 5. По совокупности наказаний по ч.2. ст. 426 и ч.1, 2 ст. 430 УК РБ экс-начальника приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, но без штрафа. Кроме того, мужчина лишен специального звания подполковника милиции и не сможет ближайшие 5 лет занимать определенные должности в правоохранительных органах.

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«Обвинение и вовсе настаивало на 7 годах лишения свободы, но из-за ряда смягчающих обстоятельств суд ограничился шестью. При этом сам подсудимый не признал вину ни по одному из вменяемых ему эпизодов. А адвокат строил свою защиту на том, что во всех этих случаях речь шла не о взятках, а дружеских отношениях и сопутствующих им презентах и взаимных услугах», — отметила Анна Тельпукова.

В процессе фигурировали еще два человека, которые обвинялись в подстрекательстве к даче взятки и покушении на мошенничество. По сути, эти гражданские лица пользовались личным знакомством с экс-начальником ГАИ для решения личных вопросов в сфере компетенции ведомства и обещали выступить в качестве посредников для других людей с аналогичными проблемами. Их приговорили к ограничению свободы сроком на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Мужчин освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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