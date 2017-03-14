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13:24 (мск), источник: УралПолит.ру

И снова таксист: установлена личность убийцы мужчины на Рефтинском водохранилище

РЕВДА, 14 марта, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого было найдено на Рефтинском водохранилище.

Труп мужчины с колото-резанными ранениями шеи был обнаружен 2 марта в канале сброса теплой воды в районе струераспределительной дамбы Рефтинского водохранилища в Сухоложском районе. Погибшим оказался 40-летний житель Асбеста.

В короткие сроки оперативники установили подозреваемого в убийстве и накануне задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 31-летнего водителя службы такси. На допросе злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что убил мужчину в середине февраля из-за ссоры, которая произошла между ними во время совместного распития алкоголя. Тело жертвы преступник погрузил в свой ВАЗ-2109 и вывез к водохранилищу.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

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