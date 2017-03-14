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13:29 (мск), источник: РБК

Генпрокуратура назвала догадкой данные о странном поведении пилота Ту-154

Главный военный прокурор Сергей Фридинский назвал «догадками» данные публикации «Коммерсанта» о причинах крушения Ту-154 в районе Сочи. Ранее газета написала о странном поведении пилота.

Источник: РИА "Новости"

Следователи пока не сделали «определенных выводов» по поводу причин гибели принадлежавшего Минобороны России лайнера Ту-154, вылетевшего 25 декабря 2016 года из Сочи в сирийскую Латакию, заявил журналистам заместитель генерального прокурора России и главный военный прокурор Сергей Фридинский. Данные из публикации «Коммерсанта», который написал о странном поведении пилота, он отнес к числу «догадок».

«Там говорить пока особо не о чем, а то, что сегодня опубликовали, там, я думаю, больше догадок», — сказал Фридинский (цитата по ТАСС), отметив, что продолжать разговор можно будет после того, как будут сделаны «какие-то значимые решения и выводы».

На вопрос о том, когда это может произойти, он не ответил.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные комиссии, расследовавшей причины катастрофы, сообщила, что причиной гибели Ту-154 стали «странное поведение» пилота. В статье «Коммерсанта» отмечается, что после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360−370 км/ч, однако затем командир экипажа Роман по неизвестной причине перевел самолет в режим посадки. Машина десять секунд снижалась под контролем управляющего летчика, а затем ударилась об воду и развалилась.

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По одной из версий, причиной странного поведения летчика могла стать дезориентация в пространстве — звезды были видны одновременно сверху (в ночном небе) и снизу (в виде отражений в морской воде), а возникшая при ускорении перегрузка могла создать иллюзию набора самолетом высоты, в то время как на самом деле лайнер снижался.

Принадлежавший Минобороны самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря 2016 года после вылета из Сочи. На борту лайнера находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Комментарии
3
Tavovic
Очередная попытка какого-то оленя попиариться , чтоб заметили , публикую чушь-сенсацию.
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Константин Дроздов
скрывают правду! ур"дцы!
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А Б
Ничего удивительного в таком определении Генпрокуратуры нет. Если комиссия по расследованию причин катастрофы и эксперты действуют на уровне догадок, то почему бы Генпрокуратуре не назвать вещи своими именами.
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