Генпрокуратура назвала догадкой данные о странном поведении пилота Ту-154

Следователи пока не сделали «определенных выводов» по поводу причин гибели принадлежавшего Минобороны России лайнера Ту-154, вылетевшего 25 декабря 2016 года из Сочи в сирийскую Латакию, заявил журналистам заместитель генерального прокурора России и главный военный прокурор Сергей Фридинский. Данные из публикации «Коммерсанта», который написал о странном поведении пилота, он отнес к числу «догадок».

«Там говорить пока особо не о чем, а то, что сегодня опубликовали, там, я думаю, больше догадок», — сказал Фридинский (цитата по ТАСС), отметив, что продолжать разговор можно будет после того, как будут сделаны «какие-то значимые решения и выводы».

На вопрос о том, когда это может произойти, он не ответил.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные комиссии, расследовавшей причины катастрофы, сообщила, что причиной гибели Ту-154 стали «странное поведение» пилота. В статье «Коммерсанта» отмечается, что после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360−370 км/ч, однако затем командир экипажа Роман по неизвестной причине перевел самолет в режим посадки. Машина десять секунд снижалась под контролем управляющего летчика, а затем ударилась об воду и развалилась.