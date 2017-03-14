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13:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец получил переломы после падения с высоты около «Ленты»

Мужчина проводил реконструкцию рекламных баннеров гипермаркета в Ленинском районе, упал и был госпитализирован, рассказали в МВД.

Новосибирец получил переломы после падения с высоты около «Ленты», информацию «Вестям» подтвердили в полиции.

«Информация в полицию из медицинского учреждения поступила в полицию примерно в 20:40. 36-летний мужчина был госпитализирован в больницу от здания на улице Кирзаводская, 1"а». Сотрудник полиции взяли объяснение с мужчины, он рассказал, что в рабочее время проводил реконструкцию рекламных баннеров и упал и получил переломы, — рассказали «Вестям» в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В полиции добавили, что в настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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