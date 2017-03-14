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13:52 (мск), источник: VN.ru

Toyota Mark II жестко влетел в столб у Бугринского моста

Автомобиль влетел в столб под развязкой Бугринского моста на левом берегу Новосибирска. Передняя часть иномарки сильно деформирована. Девушка на пассажирском сидении погибла, водителя увезли на автомобиле скорой помощи.

Серьезное ДТП произошло сегодня в 14.50 на улице Ватутина. Двигаясь в сторону улицы Немировича-Данченко, водитель седана Toyota Mark II влетел в столб под развязкой Бугринского моста.

«В результате ДТП серьезно деформировалась передняя часть авто. Девушка погибла, водителя увезли в больницу», — рассказали в АСТ-54.

Чтобы достать потерпевших, спасатели разрезали крышу авто. Второму пострадавшему на месте оказывали помощь. Очевидцы сообщают, что перед столкновением «Марк» сильно вилял в потоке.

«Тут при 40 км/час бросает в бровке, а они еще и летают», — отметил в комментариях Олег Блощиневич.

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