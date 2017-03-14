Экс-председатель ЗАГС обвинен в злоупотреблениях на 11 млн рублей

Прокурор Анастасия Вакутина огласила 14 марта обвинительное заключение. По версии краевого управления ФСБ, Ситников «из корыстной и иной личной заинтересованности» 22 декабря 2012 года заключил договор с ООО «Саммит». Директор этой компании Надежда Варакшина живет и ведет общее хозяйство с его родным братом — ИП Виталием Ситниковым.



Краевой комитет ЗАГС получил в аренду на 15 лет одноэтажное административное здание площадью 174,4 кв. метра по ул. Сылвенская, 12а в селе Усть-Кишерть. Стоимость договора была определена в 28,2 млн рублей. До 18 февраля 2014 года в особняке шли ремонтные работы — и отдел ЗАГС Кишертского района им не пользовался. За это время арендодателю ООО «Саммит» перечислено свыше 9,5 млн рублей. Оттуда часть денег через ООО «Квант» ушла на банковскую карту Виталия Ситникова.



Передав здание в безвозмездное пользование администрации Кишертского района по договору от 18 февраля 2014 года, комитет ЗАГС по 13 апреля 2015 года выплатил за аренду еще 1,2 млн рублей и за коммунальные расходы — 263 тыс. рублей. Общий ущерб для краевого бюджета, полагает следствие, превысил 11 млн рублей. В качестве основного доказательства к семитомному делу подшито решение арбитражного суда Пермского края от 2 февраля 2015 года. Тогда был удовлетворен иск краевой прокуратуры — и подписанные Ситниковым договор аренды с ООО «Саммит», договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом с администрацией Кишертского района признаны недействительными.



Представитель потерпевшей стороны Гузель Акжигитова сообщила суду о проведенной оценке арендной платы. Общий ее объем с 12 декабря 2012 года по 31 декабря 2014 года должен был составить 533,7 тыс. рублей, что в 17 раз меньше перечисленной на расчетный счет ООО «Саммит». Юрист Акжигитова обратила внимание, что власти Кишерти не обращались в Пермь с вопросом о выделении новых площадей своему отделу ЗАГС. Теперь это учреждение вернулось в здание районной администрации.

Подсудимый Артем Ситников и адвокат Дмитрий Удодов задали представителю краевого управления ЗАГС Гузели Акжигитовой ряд вопросов. Судья Олег Порошин дал ей дополнительное время для подготовки ответов и объявил перерыв. На 15 марта назначены допросы семи из 13 свидетелей, в том числе — главы Кишертского района Тамары Конопаткиной.



Напомним, приговором Ленинского районного суда Перми от 7 августа 2014 года, измененным Пермским краевым судом 2 октября 2014 года, бывший председатель ЗАГС Прикамья уже был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафован на 75 тыс. рублей. Своей сожительнице Яна Чернега, бывшей в декретном отпуске, Ситников с 19 января 2012 года по 28 февраля 2014 года незаконно начислил зарплату консультанта архивно-информационного отдела краевого комитета ЗАГС, а также премии, отпускные и материальную помощь в сумме 576,8 тыс. рублей. Дзержинский районный суд Перми 21 апреля 2015 года поддержал прокурорские требования и взыскал с экс-чиновника — с учетом выплаченных ЗАГСом налогов и сборов — причиненный ущерб в размере 821,2 тыс. рублей.