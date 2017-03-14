В Зеленодольском районе РТ произошел хлопок на АЗС, пострадали два человека
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе РТ выясняют обстоятельства хлопка на АЗС, в результате которого пострадали два человека.
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе РТ выясняют обстоятельства хлопка на АЗС, в результате которого пострадали два человека.
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«Один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в РКБ, второй — после осмотра медиками направлен на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.
На месте работали две бригады скорой медицинской помощи Казани и Зеленодольска.