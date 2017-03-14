В Зеленодольском районе РТ произошел хлопок на АЗС, пострадали два человека

По информации пресс-службы Минздрава РТ, происшествие произошло на АЗС на 790-м километре трассы М7.

«Один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в РКБ, второй — после осмотра медиками направлен на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

На месте работали две бригады скорой медицинской помощи Казани и Зеленодольска.