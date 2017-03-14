Пьяный пешеход попал под колеса иномарки
Вечером 13 марта на автодороге Тбилисская — Кропоткин в Кавказском районе иномарка сбила пьяного пешехода.
Вечером 13 марта на автодороге Тбилисская — Кропоткин в Кавказском районе иномарка сбила пьяного пешехода.
По предварительным данным, 37-летний водитель Honda Stepwgn сбил 51-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения.
В результате пешеход был травмирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.