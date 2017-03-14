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16:22 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Районные депутаты на Кубани обманным путем присвоили себе 4,5 тысячи «квадратов» земли

Краснодар, 14 марта, KrasnodarMedia. Два депутата местного самоуправления Выселковского района Кубани провернули хитрую аферу с земельными участками, ранее взятыми в аренду, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Прокуратурой Выселковского района проведена проверка соблюдения земельного законодательства на территории Выселковского района.

Проверкой установлено, что в декабре 2016 жителями Выселковского района в орган государственной регистрации предоставлены декларации о несуществующих объектах недвижимого имущества, расположенных на земельных участках ранее предоставленных им органами местного самоуправления на праве аренды.

После государственной регистрации прав собственности на несуществующее объекты недвижимого имущества вышеуказанные граждане приобрели право приобрести указанные земельные участки в собственность.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение муниципальных земель, данными гражданами с органом местного самоуправления заключены договора купли-продажи 2 земельных участков по льготной цене.

Вместе с тем проверкой вскрыто, что работы по освоению вышеуказанных земельных участков не проводились, объекты недвижимого имущества отсутствуют.

В результате незаконных действий из собственности муниципального образования выбыло 2 земельных участка общей площадью 4500 кв.м, тем самым причинён ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

По данным фактам прокуратурой района материалы проверки в отношении депутатов Советов Выселковского и Бейсужекского сельских поселений направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В настоящее время по уголовным делам проводится предварительное следствие, приняты меры к аресту указанного недвижимого имущества.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Выселковского района, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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