Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Бортпроводник с ВИЧ отстоял право работать
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Россияне предпочли ипотеку аренде
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чем полезен жгучий перец: обзор
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Тайский День слона
8На Сицилии извергается вулкан Этна
1185-летие Наины Ельциной
10Освобожденная Пальмира
15:31 (мск), источник: Publika.md

Стали известны новые подробности о банде наркоторговцев из 12 человек

Наркотики на пять с лишним миллионов леев конфисковали в Кишиневе при обысках. По подозрению в наркоторговле на 72 часа задержаны 12 человек. По данным следствия, основными клиентами злоумышленников были несовершеннолетние.

Источник: Publika.md

«По одному адресу было конфисковано два мешка наркотиков, а именно этноботанических веществ, которые намеревались продать. Также было обнаружено шесть мешков сырья. Эти вещества считаются психостимуляторами психоактивные вещества, потребление которых может привести к гибели», — сказал глава подразделения НИР Валерий Браниште.

За членами банды следили два месяца. Грамм наркотиков они продавали в среднем по сто леев. Всего конфисковано 90 килограммов этноботанических веществ. Среди задержанных две женщины. Шестеро подозреваемых ранее привлекались к уголовной отвественности. Грозит им до 15 лет тюрьмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль назвал фильм CNN о Путине «одиозным»
Голодец назвала бедность россиян уникальной
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь