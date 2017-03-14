Стали известны новые подробности о банде наркоторговцев из 12 человек

«По одному адресу было конфисковано два мешка наркотиков, а именно этноботанических веществ, которые намеревались продать. Также было обнаружено шесть мешков сырья. Эти вещества считаются психостимуляторами психоактивные вещества, потребление которых может привести к гибели», — сказал глава подразделения НИР Валерий Браниште.

За членами банды следили два месяца. Грамм наркотиков они продавали в среднем по сто леев. Всего конфисковано 90 килограммов этноботанических веществ. Среди задержанных две женщины. Шестеро подозреваемых ранее привлекались к уголовной отвественности. Грозит им до 15 лет тюрьмы.