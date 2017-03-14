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14:05 (мск), источник: Tengrinews

Пассажирский автобус загорелся на трассе в Актюбинской области

Автобус задымился неподалеку от села Акжар.

Источник: Tengrinews

На трассе Актобе — Хромтау загорелся пассажирский автобус, осуществляющий междугородние перевозки. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации очевидцев, автобус задымился неподалеку от села Акжар. Водитель совершил экстренную остановку. В скором времени транспортное средство загорелось. К этому времени пассажиры самостоятельно покинули салон автобуса. По информации пользователей соцсети, некоторые пассажиры решили добраться до места назначения на попутках.

«Сообщение о возгорании поступило к нам в первом часу дня. На место происшествия выехали представители ДЧС. Информации о пострадавших не поступало. Пока рано говорить о причинах происшествия», — пояснили в ДЧС Актюбинской области.

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