Пассажирский автобус загорелся на трассе в Актюбинской области
Автобус задымился неподалеку от села Акжар.
Автобус задымился неподалеку от села Акжар.
На трассе Актобе — Хромтау загорелся пассажирский автобус, осуществляющий междугородние перевозки. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации очевидцев, автобус задымился неподалеку от села Акжар. Водитель совершил экстренную остановку. В скором времени транспортное средство загорелось. К этому времени пассажиры самостоятельно покинули салон автобуса. По информации пользователей соцсети, некоторые пассажиры решили добраться до места назначения на попутках.
«Сообщение о возгорании поступило к нам в первом часу дня. На место происшествия выехали представители ДЧС. Информации о пострадавших не поступало. Пока рано говорить о причинах происшествия», — пояснили в ДЧС Актюбинской области.