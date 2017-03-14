Пассажирский автобус загорелся на трассе в Актюбинской области

На трассе Актобе — Хромтау загорелся пассажирский автобус, осуществляющий междугородние перевозки. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации очевидцев, автобус задымился неподалеку от села Акжар. Водитель совершил экстренную остановку. В скором времени транспортное средство загорелось. К этому времени пассажиры самостоятельно покинули салон автобуса. По информации пользователей соцсети, некоторые пассажиры решили добраться до места назначения на попутках.