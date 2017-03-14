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14:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Улица Кошурникова продолжает разрушаться из-за аварии на теплотрассе

Часть улица Кошурникова продолжает разрушаться. Провал появился еще на прошлой неделе. Грунт просел из-за аварии на теплотрассе.

Источник: Вести - Новосибирск

В выходные яму засыпали. Но сейчас полотно снова стало рушиться. В эти минуты на проезжей части образовалась большая пробка. Из-за ремонта дорогу сузили на семь метров. Закончить восстановительные работы дорожники пообещали до 17 марта.

С начала года это не первая коммунальная авария в районе станции метро «Золотая Нива». В конце февраля на участке теплотрассы от ул. Автогенной до ул. Никитина специалисты обнаружили дефект. Тогда вода вылилась на перекресток ул. Кошурникова и Богаткова.

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