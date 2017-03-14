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14:48 (мск), источник: VN.ru

Массовое ДТП блокировало улицу Петухова

Авария с участием пяти автомобилей произошла на одной из самых загруженных магистралей левобережья Новосибирска. ДТП спровоцировало серьезный затор на улице Петухова. Поврежденные автомобили практически полностью перекрыли проезжую часть.

Пять автомобилей столкнулись на улице Петухова недалеко от Винаповского моста.

— На улице Петухова, рядом с Винаповским мостом, столкнулось пять автомобилей: японский грузовик, седан Toyota Corona Premio, Nissan, Opel Zafira и ВАЗ 2107, — сообщает АСТ-54.

По предварительным данным, аварию спровоцировал японский грузовик, который ударил Toyota Corona Premio в левую дверь. Авария спровоцировала серьезный затор на улице Петухова. Поврежденные автомобили практически полностью перекрыли дорогу.

Другое серьезное ДТП произошло в Кировском районе сегодня днем. Автомобиль влетел в столб под развязкой Бугринского моста на левом берегу Новосибирска. Передняя часть иномарки сильно деформирована. Девушка на пассажирском сидении погибла, водителя увезли на автомобиле скорой помощи.

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