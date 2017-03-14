Массовое ДТП блокировало улицу Петухова

Пять автомобилей столкнулись на улице Петухова недалеко от Винаповского моста.

— На улице Петухова, рядом с Винаповским мостом, столкнулось пять автомобилей: японский грузовик, седан Toyota Corona Premio, Nissan, Opel Zafira и ВАЗ 2107, — сообщает АСТ-54.

По предварительным данным, аварию спровоцировал японский грузовик, который ударил Toyota Corona Premio в левую дверь. Авария спровоцировала серьезный затор на улице Петухова. Поврежденные автомобили практически полностью перекрыли дорогу.