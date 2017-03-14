Подозреваемого в нападениях на троих детей задержали в Ростове

По данным следствия, 10 марта на проспекте Стачки попытался забрать телефоны у школьников 11 и 12 лет, а спустя несколько часов совершил разбойное нападение с применением ножа на 11-летнего мальчика.

Сообщается, что ни одно из задуманных преступлений ростовчанин, ранее судимый за разбой и уничтожение чужого имущества, не смог довести до конца, так как дети позвали на помощь взрослых.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 162 УК РФ (покушение на разбой) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).