В Екатеринбурге экс-директора «Северной казны» осудили за фальсификацию документов и мошенничество

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд установил, что Меренков в должности гендиректора вносил недостоверные сведения о сделках, об имуществе и о финансовом положении компании в документы и отчетность, а также неоднократно представлял такие сведения в Центральный банк России. Это требовалось ему, чтобы ЦБ не аннулировал лицензию его компании из-за отсутствия у организации активов и собственных средств для обеспечения страховых резервов и выплат.

Кроме того, с декабря 2014 года по апрель 2015 года Меренков, зная о назначении в страховую компанию временной администрации, попытался продать недвижимое имущество стоимостью свыше 98 млн руб., в том числе нежилые помещения в Екатеринбурге и Верхней Пышме, помещения подземной автостоянки и получить денежные средства от продажи.

«Меренков нашел покупателя, после чего, используя подложную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдал нотариально удостоверенную доверенность своему знакомому на право совершения регистрационных действий в отношении недвижимого имущества. Затем его знакомый заключил от имени страховой компании с организацией договоры купли-продажи недвижимого имущества без фактической их оплаты, после чего сдал документы в уполномоченные органы для регистрации перехода права собственности на имущество. Однако государственные регистраторы Управления Росреестра по Свердловской области приостановили регистрацию сделок, в связи с чем Меренков не смог довести до конца свой преступный умысел», — сообщили в пресс-службе.

Суд назначил Меренкову наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. попытался продать недвижимое имущество стоимостью свыше 98 млн руб., а также с запретом заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческой организации на два года.