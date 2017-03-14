Пострадавшая в ДТП в Алматы беременная женщина родила ребенка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи, в салоне которой находилась беременная девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи, в салоне которой находилась беременная девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ДВД города, инцидент произошел сегодня по проспекту Райымбека и улицы Бокейханова. Бригада скорой помощи выехала на встречную полосу с включением
«Во время движения по встречной полосе произошло столкновение, избежать которого водителю не удалось. На место ДТП была направлена другая бригада скорой медпомощи. Беременная женщина своевременно была доставлена в родильный дом, сразу после поступления произошли стремительные роды в течение 15 минут. Родилась девочка с весом 3 кг и ростом 50 см. В данный момент мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно и находятся в послеродовом отделении», — сообщили в управлении здравоохранения.
По сведениям ДВД, данный факт зарегистрирован в УВД Жетысуского района. Будет проводиться комплекс необходимых процессуальных мероприятий, назначены автотехнические экспертизы.