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14:31 (мск), источник: Kazinform

Пострадавшая в ДТП в Алматы беременная женщина родила ребенка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы произошло ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи, в салоне которой находилась беременная девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По данным ДВД города, инцидент произошел сегодня по проспекту Райымбека и улицы Бокейханова. Бригада скорой помощи выехала на встречную полосу с включением свето-звуковых сигналов для своевременной доставки пациента в родильный дом. По информации пресс-службы управления здравоохранения города, у девушки наблюдался потужной период в родах (схватки), срок беременности — 39 недель.

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«Во время движения по встречной полосе произошло столкновение, избежать которого водителю не удалось. На место ДТП была направлена другая бригада скорой медпомощи. Беременная женщина своевременно была доставлена в родильный дом, сразу после поступления произошли стремительные роды в течение 15 минут. Родилась девочка с весом 3 кг и ростом 50 см. В данный момент мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно и находятся в послеродовом отделении», — сообщили в управлении здравоохранения.

По сведениям ДВД, данный факт зарегистрирован в УВД Жетысуского района. Будет проводиться комплекс необходимых процессуальных мероприятий, назначены автотехнические экспертизы.

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