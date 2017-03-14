В Волгограде ищут вандалов, спиливших поклонный крест у храма

Инцидент произошел ночью 14 марта. Неизвестных увидел случайный прохожий. Злоумышленники в масках бензопилой спилили деревянный крест, сообщает международный информационный портал «Город героев». Кроме того, рядом с часовней была обнаружена ёмкость с бензином. Очевидно, что вандалы намеревались поджечь часовню. Увидев прохожего, хулиганы скрылись.

В полицию о случившемся сообщил храма. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Полиция проводит проверку. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело. Стражи порядка уже начали поиск подозреваемых.

От рук вандалов храм Иоанна Предтечи в 2017 году уже пострадал. Так, 1 февраля, в канун победы в Сталинградской битве, святыню изуродовали надписью.

Добавим, что в основном храмы чаще становятся объектами не атак вандалов, а воров. За прошлый год в Волгоградской области зарегистрировано как минимум пять таких преступлений. Так, серия краж была совершена осенью 2016 года из церковной лавки, расположенной на территории храма «Святых Апостолов Петра и Павла» в Даниловском районе. Подозреваемый — 40-летний ранее судимый местный житель — задержан. Похищенные серебряные изделия на сумму около 100 тысяч рублей мужчина подарил своей жене.

А в мае прошлого года из храма «Рождества Христова» неизвестные похитили пять ювелирных украшений, пожертвованных прихожанами, и шесть икон.