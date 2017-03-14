В Самаре гражданина Казахстана подозревают в вымогательстве

По данным источника в правоохранительных органах, о преступлении, в котором его подозревают, стало известно во время расследования уголовного дела о мошенничестве.

По имеющимся у следствия данным, подозреваемый 9 февраля находился в машине вместе с 28-летним предпринимателем Игорем О. и вымогал у него 100 тыс. руб., угрожая применить насилие. Деньги иностранец хотел получить за отказ от приобретения у него автомобиля.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство в крупном размере», подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.