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15:36 (мск), источник: Volga News

В Самаре гражданина Казахстана подозревают в вымогательстве

В Самаре 26-летний гражданин Казахстана попал под уголовное преследование.

По данным источника в правоохранительных органах, о преступлении, в котором его подозревают, стало известно во время расследования уголовного дела о мошенничестве.

По имеющимся у следствия данным, подозреваемый 9 февраля находился в машине вместе с 28-летним предпринимателем Игорем О. и вымогал у него 100 тыс. руб., угрожая применить насилие. Деньги иностранец хотел получить за отказ от приобретения у него автомобиля.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство в крупном размере», подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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