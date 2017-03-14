СК начал проверку после смерти 26-летнего челябинца, которого врачи приняли за наркомана

Следственный комитет начал проверку по факту смерти в больнице № 3 Челябинска 26-летнего мужчины, которого врачи приняли за наркомана и, как говорят родственники, вовремя не диагностировали инсульт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данному факту следственными органами проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, а затем принято процессуальное решение», — сообщил официальный представитель ведомства Владимир Шишков.

Напомним, родственники мужчины, который скончался после 11 дней комы, наступившей в результате отека головного мозга, обратились в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности врачей. Они утверждают, что медики скорой медпомощи и больницы посчитали, что пациент находится в состоянии наркотического опьянения, и не провели вовремя полноценную диагностику.

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