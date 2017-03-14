СК начал проверку после смерти 26-летнего челябинца, которого врачи приняли за наркомана
Следователям предстоит выяснить, были ли допущены дефекты при оказании медицинской помощи.
Следователям предстоит выяснить, были ли допущены дефекты при оказании медицинской помощи.
Следственный комитет начал проверку по факту смерти в больнице № 3 Челябинска 26-летнего мужчины, которого врачи приняли за наркомана и, как говорят родственники, вовремя не диагностировали инсульт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«По данному факту следственными органами проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, а затем принято процессуальное решение», — сообщил официальный представитель ведомства Владимир Шишков.
Напомним, родственники мужчины, который скончался после 11 дней комы, наступившей в результате отека головного мозга, обратились в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности врачей. Они утверждают, что медики скорой медпомощи и больницы посчитали, что пациент находится в состоянии наркотического опьянения, и не провели вовремя полноценную диагностику.
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