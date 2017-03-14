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15:01 (мск), источник: АиФ Омск

Омичку Анастасию Небукину будут искать при помощи беспилотника

Девушка пропала в 2016 году.

Омичку Анастасию Небукину будут искать при помощи беспилотника. Об этом сообщает «ОмскРегион» со ссылкой на региональное управление СКР.

Напомним, девушка пропала 17 ноября. Она вышла из дома в посёлке Крутая Горка и до сих пор не вернулась обратно. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Кроме беспилотника, на поиски девушки направят несколько волонтёрских отрядов. К этим методам планируется приступить после того, как в регионе растает снег.

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