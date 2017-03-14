Пьяный отец на ходу уснул за рулем, когда вез ребенка
Инцидент произошел в районе перекрестка ул. 22 Апреля — Доковская, инспекторы остановили иномарку Nissan Cefiro и составили протокол на 32-летнего водителя с признаками опьянения.
Инцидент произошел в районе перекрестка ул. 22 Апреля — Доковская, инспекторы остановили иномарку Nissan Cefiro и составили протокол на 32-летнего водителя с признаками опьянения.
Однако от медосвидетельствования водитель отказался. Как уточнили в УГИБДД по Омской области, сотрудников на место вызвал очевидец.
Собственно, благодаря видеоролику от очевидца в группе «Регик55» соцсети «ВКонтакте» и стало известно о нерадивом отце.
«Остановился посмотреть, что там за балбес. За рулем водитель ехал с закрытыми глазами. Когда он остановился, забрал ключи и вызвал ГАИ. Разбуженный инспекторами водитель сказал, что просто не выспался, запаха алкоголя от него не было. На заднем сиденье “Ниссана” сидела девочка лет пяти», — написал автор видео Иван Бугаев.
Судя по кадрам, у водителей было от чего насторожиться. Машину неоднократно бросало из стороны в сторону. К счастью, автомобиль в итоге остановился. Обошлось без жертв.
Когда автор видео подошел к машине, то увидел спящего мужчину. Разбудили его прибывшие по вызову сотрудники ГИБДД.