Пьяный отец на ходу уснул за рулем, когда вез ребенка

Однако от медосвидетельствования водитель отказался. Как уточнили в УГИБДД по Омской области, сотрудников на место вызвал очевидец.

Собственно, благодаря видеоролику от очевидца в группе «Регик55» соцсети «ВКонтакте» и стало известно о нерадивом отце.

«Остановился посмотреть, что там за балбес. За рулем водитель ехал с закрытыми глазами. Когда он остановился, забрал ключи и вызвал ГАИ. Разбуженный инспекторами водитель сказал, что просто не выспался, запаха алкоголя от него не было. На заднем сиденье “Ниссана” сидела девочка лет пяти», — написал автор видео Иван Бугаев.

Судя по кадрам, у водителей было от чего насторожиться. Машину неоднократно бросало из стороны в сторону. К счастью, автомобиль в итоге остановился. Обошлось без жертв.

Когда автор видео подошел к машине, то увидел спящего мужчину. Разбудили его прибывшие по вызову сотрудники ГИБДД.