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15:46 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане чиновники подозреваются в получении взятки

Чиновники республиканского госуправления по эксплуатации гидротехнических сооружений подозреваются в получении взятки.

Источник: ГТРК Башкортостан

По данным сотрудников УФСБ и следователей СКР, являясь должностными лицами, подозреваемые в 2016 году обеспечили победу заранее выбранного ими предпринимателя в тендере на поставку лесоматериалов на сумму более полумиллиона рублей.

При этом, за победу в закупочных процедурах указанные должностные лица получили от предпринимателя через посредника незаконное денежное вознаграждение в размере более 120 тысяч рублей.

По материалам регионального управления ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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