В Башкортостане чиновники подозреваются в получении взятки

По данным сотрудников УФСБ и следователей СКР, являясь должностными лицами, подозреваемые в 2016 году обеспечили победу заранее выбранного ими предпринимателя в тендере на поставку лесоматериалов на сумму более полумиллиона рублей.

При этом, за победу в закупочных процедурах указанные должностные лица получили от предпринимателя через посредника незаконное денежное вознаграждение в размере более 120 тысяч рублей.

По материалам регионального управления ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело.