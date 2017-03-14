В Башкортостане чиновники подозреваются в получении взятки
Чиновники республиканского госуправления по эксплуатации гидротехнических сооружений подозреваются в получении взятки.
Чиновники республиканского госуправления по эксплуатации гидротехнических сооружений подозреваются в получении взятки.
По данным сотрудников УФСБ и следователей СКР, являясь должностными лицами, подозреваемые в 2016 году обеспечили победу заранее выбранного ими предпринимателя в тендере на поставку лесоматериалов на сумму более полумиллиона рублей.
При этом, за победу в закупочных процедурах указанные должностные лица получили от предпринимателя через посредника незаконное денежное вознаграждение в размере более 120 тысяч рублей.
По материалам регионального управления ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело.