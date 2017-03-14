В магазины и рестораны Уфы массово поставлялся суррогат
В магазины и рестораны Уфы массово поставлялся суррогат. В республике изъяли крупную партию нелегального алкоголя. Расследованием занимались представители сразу трёх силовых ведомств.
В магазины и рестораны Уфы массово поставлялся суррогат. В республике изъяли крупную партию нелегального алкоголя. Расследованием занимались представители сразу трёх силовых ведомств.
В результате
Силовики изъяли более 30 тонн алкогольной продукции различных наименований в стеклянных бутылках и пластиковых баллонах. Предварительно установлено, что продукция поставлялась в продовольственные магазины и рестораны. Сейчас устанавливается происхождение суррогата и каналы его транспортировки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.