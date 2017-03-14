Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Чем полезен жгучий перец: обзор
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Украинская судья-миллионер поразила «боевым раскрасом» - СМИ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Чем полезен жгучий перец: обзор
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
15:44 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В магазины и рестораны Уфы массово поставлялся суррогат

В магазины и рестораны Уфы массово поставлялся суррогат. В республике изъяли крупную партию нелегального алкоголя. Расследованием занимались представители сразу трёх силовых ведомств.

Источник: ГТРК Башкортостан

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ФСБ, МВД и Росгвардии удалось выявить сеть складских помещений в Уфе и Благовещенске. Они находились на территориях гаражных кооперативов и оптово-розничных баз, а некоторые — в большегрузных машинах.

Силовики изъяли более 30 тонн алкогольной продукции различных наименований в стеклянных бутылках и пластиковых баллонах. Предварительно установлено, что продукция поставлялась в продовольственные магазины и рестораны. Сейчас устанавливается происхождение суррогата и каналы его транспортировки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мать отказывается кормить родившегося у нее "пришельца"
Кремль назвал фильм CNN о Путине «одиозным»
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Орешкин счел рубль слишком крепким
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь