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15:27 (мск), источник: PROUFU.ru

Бежавшего из Уфы убийцу ловили 13 лет

В Кировском районе Уфы перед судом предстал обвиняемый в убийстве, сообщает пресс-служба суда.

По материалам дела, в 2003 году, в мужчина в ходе распития спиртных напитков он зарезал собутыльника, после чего бежал от правосудия. Два года мужчина шел потратил на то, чтобы пешком дойти в Геленджик. Там он занимался духовными практиками, эзотерикой, мистикой, буддизмом, обучал открывать чакры. Жил у сожительницы, подрабатывал конюхом, помогал в кафе, работал проводником туристов.

13 лет спустя, в 2016 году, до беглеца таки добралась длинная рука правосудия, его задержали за отсутствие документов. Решением суда ему было назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

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