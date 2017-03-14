Самарца, воюющего в украинском батальоне «Азов», будут судить в России заочно

Напомним, по данным следствия, Широбоков, выехал на Украину еще в начале 2014 года. Являясь приверженцем радикальных националистических взглядов он вступил в ряды «Правого сектора» (деятельность организации запрещена судом на территории РФ) и в его составе до начала мая 2014 г. принимал активное участие в антиправительственных и националистических акциях, проводимых в Киеве, Харькове и других городах Украины.

В дальнейшем Широбоков добровольно вступил в состав батальона «Азов» и прошел специальную подготовку, научившись обращению с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и получив необходимые знания о военной стратегии и тактике. В 2014 и 2015 гг. россиянин совместно с другими бойцами подразделения принимал участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против сил народного ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики. Выполняя приказы командиров батальона Широбоков вел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению. За участие в боевых действиях в качестве наемника он получал материальное вознаграждение.

Широбоков продолжает находиться на территории Украины, скрываясь от российских правоохранительных органов. Вместе с тем Следственным комитетом были собраны достаточные доказательства его виновности, что позволило вынести в отношении него постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Действующее законодательство также позволяет вынести судебное решение в отношении обвиняемого заочно.

Это первое уголовное дело в следственной практике СК России, заочно направленное в суд в отношении лица, обвиняемого в наемничестве.