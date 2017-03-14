На Свердловском тракте в Челябинске опрокинулся автомобиль

Автомобиль Toyota опрокинулся на Свердловском тракте, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

Сегодня, 14 марта, недалеко от бывшего поста ДПС произошло ДТП. По предварительной информации, в аварии задействованы три автомобиля. Один из водителей оказался зажат в салоне машины.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего и количество пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД и пожарные.