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15:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Свердловском тракте в Челябинске опрокинулся автомобиль

Водитель оказался зажат в салоне машины.

Автомобиль Toyota опрокинулся на Свердловском тракте, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

Сегодня, 14 марта, недалеко от бывшего поста ДПС произошло ДТП. По предварительной информации, в аварии задействованы три автомобиля. Один из водителей оказался зажат в салоне машины.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего и количество пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД и пожарные.

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