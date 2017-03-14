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15:54 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В уфимском Затоне произошло сразу два серьёзных возгорания

В уфимском Затоне произошло сразу два серьёзных возгорания. Едва пожарные потушили дебаркадер рядом со стадионом «Водник», как на соседней улице сгорел жилой дом.

В обоих случаях, к счастью, обошлось без жертв. В доме проживала семья из четырёх человек. Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания.

Причины возникновения пожаров сейчас выясняют дознаватели. В случае с дебаркадером версия поджога отпала практически сразу. Шкипер, который за ним следил, в момент возгорания вышел на обед.

Возможно, дело в неисправной проводке или в неправильной эксплуатации электрооборудования.

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