За неуплату НДС на сумму 1,4 млн бизнесмен идет под суд в Волгограде
Наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года может получить индивидуальный предприниматель из Волгограда за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, сообщает ВДТВ.
Наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года может получить индивидуальный предприниматель из Волгограда за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, сообщает ВДТВ.
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Фомиченко утверждено прокуратурой Волгоградской области.
Как удалось установить сотрудникам СУ СК России по Волгоградской области, Фомиченко в период с 2012 по 2014 годы путем включения в декларации заведомо ложных сведений избегал уплаты налога на добавленную стоимость.
В частности, предприниматель включал в декларацию не соответствующие действительности сведения о закупке песка у ряда организаций, которые не предпринимательскую деятельность не вели. Фактически песок закупался Фомиченко за наличные деньги в карьерах Красноармейского района Волгограда и Светлоярского района Волгоградской области.
Таким образом в общей сложности Фомиченко не было уплачено НДС в сумме свыше 1 млн 400 тысяч рублей. Это, сообщают в региональной прокуратуре, составляет порядка 58% от общей суммы налогов, подлежащей уплате предпринимателем.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии Фомиченко не признал.
По существу уголовное дело будет рассмотрено Красноармейским районным судом Волгограда.