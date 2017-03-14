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16:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский суд освободил старика от наказания за убийство молотком внука-наркомана

Дедушка размозжил голову молодому человеку, находясь в состоянии аффекта.

Ленинский районный суд прекратил дело 84-летнего пенсионера Вячеслава К., который забил молотком своего внука-наркомана. Такое решение было принято в связи с примирением с потерпевшей — бабушкой погибшего, сообщили журналисту РИА «Воронеж» в суде во вторник, 14 марта. Еще во время следствия эксперты установили, что Вячеслав К. в момент убийства находился в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения — аффекта, который стал реакцией на действия 30-летнего внука. Мужчина требовал у дедушки деньги на наркотики. До гибели внук терроризировал пожилую семейную пару 15 лет — бил стариков, отбирал у них деньги.

Пенсионеры давно жили с внуком в квартире многоэтажки в Ленинском районе. Он с подросткового возраста злоупотреблял спиртным и наркотиками, состоял на учете по поводу своих зависимостей. Мужчина долгое время нигде не работал, отбирал деньги у стариков, избивал и оскорблял их.

Трагедия в семье случилась 19 ноября 2016 года. В тот день внук был пьян и начал ссору с дедом. Во время конфликта мужчина требовал у Вячеслава К. деньги на покупку наркотиков. Внук угрожал старику избить его. Дедушка отказывался отдавать истязателю свои сбережения. Тогда тот взял молоток, лежавший в коридоре. Мужчина стал бить по керамической плитке на кухне, после чего зашел в комнату и намеревался разбить стеклянные створки мебельного гарнитура.

В комнате Вячеслав К. стал бить внука молотком по голове. Наносил мужчине удары, пока внук не умер. В момент случившегося Вячеслав К. был абсолютно трезв.

Психиатры, исследовавшие обстоятельства случившегося и дедушку, пришли к выводам, что в момент убийства пенсионер был в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием и издевательствами со стороны внука. Кроме того, аффект старика был связан с длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей из-за систематического противоправного и аморального поведения внука. Убийство в состоянии аффекта (ч.1 ст. 107 УК РФ) относится к преступлениям небольшой тяжести. За него предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет.

На следствии пенсионер признал вину и дал подробные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте, поясняли в СУ СКР по региону. Полное признание вины, состояние здоровья пенсионера, его статус узника Великой Отечественной войны учитывались при вынесении приговора, рассказали в суде. Бабушка погибшего, которая приходится женой подсудимому, ходатайствовала о примирении с Вячеславом К. и прекращении дела. Суд просьбу пенсионерки удовлетворил, освободив Вячеслава К. от уголовной ответственности.

Контекст

Похожая история произошла в Воронеже в 2014 году. В одной из квартир на улице 9 Января разразился семейный скандал, когда пьяный глава семейства пришел домой под утро. Он стал предъявлять претензии к 17-летнему сыну, собрался его бить. Видя такую сцену, 85-летний дедушка разозлился, взял большой молоток и ударил им зятя по голове. Он бил дебошира до тех пор, пока не увидел, что тот мертв. Эксперты установили, что старик находился в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, когда взял молоток и 25 раз ударил домашнего тирана по голове и туловищу. Поводом для аффекта стали постоянные издевательства над семьей со стороны зятя. Суд приговорил старика к году ограничения свободы за убийство зятя в состоянии аффекта.

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