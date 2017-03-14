В СИЗО № 1 Екатеринбурга покончил с собой педофил
У мужчины были суицидальные наклонности, и он остался один в камере в банный день.
У мужчины были суицидальные наклонности, и он остался один в камере в банный день.
В екатеринбургском Следственном изоляторе № 1 на прошлой неделе скончался осужденный. О суицидальных настроениях знали в СИЗО, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 14 марта.
По информации источника издания, осужденный М. покончил с собой камере № 411 четвертого блока следственного изолятора на прошлой неделе. В этот день его сокамерников отвели в баню, а он остался один в камере. По возвращению в помещении было обнаружено висящее в петле тело мужчины.
Источник утверждает, что мужчина не раз делился с сокамерниками мыслями суицидального характера. Также известно, что мужчина ранее судим за подобные преступления.
Стоит отметить, что в ноябре 2014 года в СИЗО № 1 покончил с собой мужчина, обвиняемый по аналогичной уголовной статье.
На момент публикации в ГУФСИН Свердловской области и Следственном комитете обещали уточнить информацию.