Напавшего на полицейского южноуральского экс-депутата будут судить присяжные
Их состав сформируют в апреле.
Их состав сформируют в апреле.
14 марта 2017 года в Челябинском облсуде прошли предварительные слушания по делу бывшего депутата Уйского района, эсера Евстафия Задельного. Он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
«Сегодня суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении данного уголовного дела коллегией присяжных заседателей. Кроме того, Задельный просил изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, однако это ходатайство суд оставил без удовлетворения», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.
Первое заседание по существу состоится 10 апреля, а 13 апреля будет формироваться коллегия присяжных.
В ночь на 17 августа 2016 года Е. Задельного на трассе Чебаркуль — Магнитогорск остановил патруль ГИБДД. Как оказалось, мужчина был пьян. Когда инспектор начал составлять протокол,
Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), но затем переквалифицировали на ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).