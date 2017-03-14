Напавшего на полицейского южноуральского экс-депутата будут судить присяжные

14 марта 2017 года в Челябинском облсуде прошли предварительные слушания по делу бывшего депутата Уйского района, эсера Евстафия Задельного. Он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

«Сегодня суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении данного уголовного дела коллегией присяжных заседателей. Кроме того, Задельный просил изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, однако это ходатайство суд оставил без удовлетворения», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

Первое заседание по существу состоится 10 апреля, а 13 апреля будет формироваться коллегия присяжных.

В ночь на 17 августа 2016 года Е. Задельного на трассе Чебаркуль — Магнитогорск остановил патруль ГИБДД. Как оказалось, мужчина был пьян. Когда инспектор начал составлять протокол, экс-депутат выхватил нож. Стража порядка госпитализировали. Как подозреваемый объяснил следователям, он испугался, что задержание может плохо отразиться на его репутации.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), но затем переквалифицировали на ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).